Не тільки люди вміють приручати інших тварин. У західній Атлантиці є риби виду Stegastes diencaeus, що харчуються місцевими водоростями. У кожної риби є свій город з водоростями, які вони ретельно охороняють: все, що наближається до їх приватної власності, рибки люто проганяють.

Проте вчені з Університету Дікіна, Університету Гріффіта та інших наукових центрів раптом помітили, що Stegastes незвично прихильно ставляться до рачків-мізид (Mysidium integrum), зовні дуже схожих на креветок. Мізиди цілими роями плавають над водорослевими володіннями стегастесів, і їх ніхто звідти не виганяє.

Подальші спостереження з’ясували, що мізиди рояться буквально у кожному риб'ячому городі, і що їх пускають до себе не тільки стегастеси, а й інші риби зі схожою територіальною поведінкою. Але при цьому самі рачки все-таки більше віддають перевагу стегастесам, причому цілком, якщо можна так сказати, свідомо: рачків не просто заносило на територію стегастесів, але вони самі свідомо намагалися триматися ближче до них. Експерименти показали, що рачків приваблює саме запах риб, а не їхні городи.

Креветок-мизид багато хто їсть, і природно було б припустити, що у стегастесів вони шукають притулку від інших риб. Дійсно, як тільки мізиди запливали за межі городу, їх відразу намагався хтось з'їсти, але поки вони плавали на території стегастесів, на них не нападав жоден хижак – очевидно, інші риби розуміли, що стегастеси їх жорстоко провчать. Виходить, що стегастеси захищають не тільки свої водорості, але і рачків мизид. І, очевидно, від мизид рибам була якась користь.

У статті в Nature Communications йдеться, що водорості, над якими плавали мізиди, давали кращий урожай, були кращої якості, а риби, які їх їли, краще себе почували. Тобто від креветок на водорості потрапляли якісь добрива, які впливали на врожайність і були корисними власникам городів. І морські лендлорди це явно розуміли.

На порталі The Conversation автори роботи пишуть, що взаємини між рибами стегастесами і рачками мизидами можна розглядати як приручення одного виду іншим – подібно до того, як людина приручила собаку, кішку, коня або корову. Серед тварин приклади приручення досить рідкісні, і зазвичай у таких випадках наводять приклад мурах і ще деяких комах, які вирощують гриби. Риби стегастеси і рачки мізиди – поки що унікальний випадок, коли одна тварина приручила іншу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»