Японські і американські вчені припустили, що життя на Землі існувало ще 3,95 мільярда років тому. Дослідження опубліковано в Nature.
До таких висновків автори дійшли, провівши ізотопний аналіз осадкових порід з регіону Лабрадор (Канада). Вік зразків, досліджених вченими, оцінюється в 3,95 мільярда років. У них фахівці виявили сліди графіту біогенного походження.
Детальний аналіз, проведений вченими, показав, що ця речовина не потрапила в зразок у більш пізні геологічні періоди і тому не є стороннім включенням. Автори стверджують, що виявлені ними сліди життя є найдавнішими з відомих науці, достовірність яких не викликає сумнівів.
У березні 2017 року міжнародний колектив учених знайшов сліди мікробів (заповнені гематитом мікротрубки) в зразках з Нуввуагіттукского зеленокам’яного поясув Квебеку (Канада). Вік знахідки оцінювався в 4,28 мільярда років.
У 2013 році японські вчені проаналізували мікроструктуру знайденого в Гренландії графіту віком 3,7 мільярда років і прийшли до висновку, що він утворився із залишків бактерій.