Підрахунок пінгвінів – це важка робота: на мисі Крозьє в Антарктиді вченим потрібно два повноцінних дні, щоб нанести на карту місце розташування 300 000 пар пінгвінів Аделі, які гніздяться, за допомогою дронів. А тим часом потужні холодні вітри, дощ з морозом та сніг обморожують відеокамери і не дозволяють ефективно здійснити підрахунок.

Вчені знайшли інший спосіб і скоротили цей час, витративши на підрахунок лише три години, оснастивши свої безпілотники новим алгоритмом траєкторії польоту. Раніше вчені самотужки пілотували поодинокі безпілотники, літали туди-сюди над ділянками суші, подібно до того, як косять газон з травою. Але POPCORN, так називається новий алгоритм, автоматично задає курс для польоту безпілотників, які проходять по одній і тій же ділянці лише за дуже короткий відрізок часу, уникаючи зіткнень і відповідаючи суворим правилам повітряного простору.

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Нова програма, яка виключає керування людиною польотом дрона, була більш ніж у 10 разів ефективнішою за попередні методи підрахунку. Про це йдеться в повідомленні в Science Robotics. Крім того, дослідники зняли захоплюючі кадри пересування пінгвінів, які змінюються в залежності від структури морського льоду.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»