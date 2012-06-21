Вчені з усього світу тривалий час сперечаються про можливий раціон стародавньої людини. Переважна більшість фахівців вважає, що первісні люди харчувалися виключно м'ясом і рибою. Тобто наші пращури майже не споживали вуглеводи.
Британські археологи з Кембріджського університету, під керівництвом Синтії Ларбі, зробили неймовірну знахідку. Вона допоможе зупинити всі суперечки і сумніви із згаданої теми.
Під час розкопок біля річки Класіс (Південна Африка), археологи виявили фрагменти обвуглених бульб. У процесі вивчення знахідки з'ясувалося, що її вік становить близько 120 000 років. Виходить, що це найдавніша картопля фрі відома людині. Сліди приготування картоплі первісними людьми не були виявлені раніше.
Таким чином з'ясувалося, що стародавня людина споживав вуглеводи, більше того, наші предки готували її на багатті. Розвиток людського тіла не буде повноцінним без вживання потрібної кількість білків, жирів і вуглеводів. Вуглеводи дуже важливі для організму людини, вони є паливом, дають нам енергію і виконують функцію цементу, у той час як білки є будівельним матеріалом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»