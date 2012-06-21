Чорнила каракатиці містять наночастинки, що пригнічують ріст ракових пухлин у мишей.
Такий висновок зробили вчені з Університету Ухань в Китаї.
Вчені з'ясувуали, що такі частинки можуть перетворювати імунні клітини макрофаги M2 з пригніченою протипухлинною функцією в макрофаги М1, які навпаки перешкоджають розвитку раку.
М1 руйнують ракові клітини за допомогою активації Т-лімфоцитів і через фагоцитоз, коли клітина захоплює і «перетравлює» тверді частинки.
При цьому, вчені з'ясували, що при інфрачервоному світлі ці наночастинки стають ще сильнішими, вони пригнічують майже всі злоякісні утворення і формування метастазів у живих м'язах, вбиваючи понад 90% клітин злоякісної пухлини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»