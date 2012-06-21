Дослідницька група з Колумбійського і Вудсхольського університетів знайшла прісну воду під океаном. Ємність знайдених водойм можна порівняти з Беринговим морем.
На думку авторів відкриття, знахідка прісного «моря» обумовлена історичними процесами. Спочатку поверхня нашої планети була покрита льодом, в якому протікали масштабні річки. Згодом океани «перекрили» ці водойми. Вперше прісну воду під океаном виявили в 1970-х – при бурінні нафтових вишок. Тоді вчені вважали, що мова йде про невеликі і рідкісні поклади прісної води.
Зараз дослідники розробляють карту підводних резервуарів, аналізуючи зразки морської води. Згодом вчені запропонують спосіб транспортування цієї води на поверхню.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»