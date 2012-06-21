Інтенсивне танення вічної мерзлоти в Арктиці – серйозна проблема, що ускладнює і без того складну ситуацію з кліматичними змінами. З мерзлоти, що тане, виділяються величезні обсяги парникових газів, які прискорюють глобальне потепління і створюють нові екологічні загрози. Вчені з Німеччини вважають, що у боротьбі з різким таненням вічної мерзлоти допоможуть стада великих копитних тварин – коней, північних оленів і бізонів.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Крістіан Бір, професор з Університету Гамбурга, каже, що якщо докладати зусиль для збереження вічної мерзлоти, то ситуацію можна утримувати під контролем як мінімум до кінця нинішнього століття. Але для цього людству доведеться добре попрацювати – зокрема, переселити в Арктику величезні стада великих копитних.
Яким чином копитні допоможуть зберегти мерзлоту? Дуже простим. Температура арктичного грунту часто буває вищою, ніж температура повітря взимку. Сніг, який покриває грунт, працює як утеплювач і не дає холодному повітрю охолоджувати вічну мерзлоту. Коні, олені і бізони, які пасуться на засніжених просторах, топчуть і розривають сніг, значно погіршуючи його теплоізоляційні властивості. В результаті холодне повітря краще взаємодіє з грунтом і мерзлота тане повільніше.
«Досліди показують, що якщо стадо із сотні голів пасеться на просторі площею майже одного квадратного кілометра, то товщина снігового покриву зменшується приблизно вдвічі. Якщо заселити Арктику величезними стадами копитних, то це допоможе зберегти вічну мерзлоту», – зазначає Крістіан Бір.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»