Група вчених під керівництвом Лісіо Веллозо (Licio Augusto Velloso) з Університету Кампінас з'ясували причину, яка в значній мірі сприяє збільшенню ваги. Про це йдеться на сайті EurekAlert.
Ожирінню сприяє кілька чинників. Одним з них є зміна складу кишкових бактерій. Мікроорганізми, які з'являються у великій кількості у гладких людей, стимулюють поглинання поживних речовин з їжі. Навіть звичайне яблуко може бути більш калорійним для людини, що страждає на ожиріння, ніж для людей з нормальною вагою. Інша можлива причина – загибель групи нейронів в гіпоталамусі, які відповідають за відчуття насичення.
Вчені визначили, який із цих факторів є першопричиною, а який є наслідком. Досліди проводилися на мишах, чий раціон був багатий на жирні кислоти, протягом чотирьох місяців. Періодично кілька тварин умертвляли, проводячи аналіз кишкової мікрофлори і мозку.
З'ясувалося, що пошкодження в гіпоталамусі виникають раніше, ніж зміни кишкової мікрофлори. При підвищенні рівня ліпідів в крові імунні клітини центральної нервової системи (мікроглії) починають виробляти протизапальні речовини, які негативно впливають на нейрони гіпоталамуса, після чого нервові клітини гинуть. На жаль, порушення виникають задовго до того, як людина починає набирати вагу.