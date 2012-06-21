Угорщина збільшить виплати угорським вчителям Закарпаття на 80%. Раніше ця сума становила 180 тисяч форинтів (майже 17 тисяч гривень), вже наступного року вона зросте до 270 тисяч форинтів (майже 25,5 тисячі гривень), повідомляє «Закарпаття онлайн».
Як зазначається, йдеться про щорічні одноразові виплати, які здійснюються урядом сусідньої країни. На це уряд Угорщини виділив 800 мільйонів форинтів (75 мільйонів 440 тисяч гривень). Допомогою можуть скористатися понад п’ять тисяч угорських вчителів, які викладають в навчальних закладах Закарпаття.
Нададуть фінансову допомогу також лікарям, які володіють угорською мовою, працівникам церковних та мистецьких шкіл, де навчаються закарпатські угорці.