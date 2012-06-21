Днями на Дніпропетровщині відкрили перший в Україні регіональний центр для територіальних громад, у якому жителів області навчатимуть залучати інвестиції, розвивати власну громаду і забезпечувати її всім необхідним. Центр розвитку місцевого самоврядування відкрила Дніпропетровська облдержадміністрація за сприяння програми U-LEAD з Європою «Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку».
«На Дніпропетровщині створено 34 об’єднані територіальні громади. Вони вже мають певні досягнення, однак питання ще виникають. Найбільше щодо залучення інвестицій. Щоб навчати громади залучати кошти для розбудови, відкриваємо перший в Україні Центр розвитку місцевого самоврядування. Він стане для представників громад майданчиком з обміну досвідом, тут відбуватимуться тренінги та семінари», — розповів голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. Щомісяця у Центрі буде по 3—4 тренінги. У щойно відкритому закладі вже провели перший захід — тренінг-семінар, де представників громад ознайомили з міжнародними донорськими проектами в області. Повчитися нового і отримати корисну інформацію на семінар приїхали і з Могилівської об’єднаної тергромади. До речі, вона учасник міжнародного проекту «Добре». За умовами цього проекту в Могилеві працюють фахівці, які допомагають визначити перспективні напрями розвитку території.
«Ми вже рік працюємо як об’єднана територіальна громада. За власні кошти встигли замінити вікна у школі, відновити систему опалення, покрівлі. Ще багато роботи і багато питань. Проведення спеціальних тренінгів і така база, як цей центр, дуже важливі для нас. Тепер знатимемо, куди звернутися по допомогу», — зауважив голова Могилівської об’єднаної громади Валерій Дружко.
Найближчим часом у Центрі розвитку місцевого самоврядування планують провести семінар-навчання для керівників освітніх структур. А щосереди тут діятиме народний університет. У ньому найкращі громади розповідатимуть про свій досвід та досягнення.