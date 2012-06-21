Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Саме так назвали конкурс талантів для людей срібного віку, який відбувся в Черкаському міському Будинку культури ім. І. Кулика. Його учасники — в основному слухачі університету третього віку — танцювали, співали, жартували, веселилися — все, як колись бувало на вечорницях.

А ці літні люди — справді талановиті, у них зберігся вогник завзятості, непосидючості, оптимізму. Так охарактеризувала учасників вечорниць їхня ініціаторка директорка територіального центру надання соціальних послуг Альона Щербак. Тут і самотужки поставлений власний танець, і козацькі та народні пісні, й майстерно виконані гуморески…

Черкащани, які прийшли того вечора до зали, де відбувалися вечорниці, були у захваті. Як сказала одна з глядачок, тепер вони обов’язково організують подібний захід у своєму мікрорайоні, адже багато літніх людей мріють про те, аби якось проявити себе, поспілкуватися.

Як повідомили в департаменті соціальної політики міської ради, захід профінансували в межах програми підтримки університету третього віку, яку нещодавно ухвалили.