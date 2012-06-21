В Іспанії відкриють для публіки найбільший у країні лабіринт. Автор ідеї — Еміліо Перез із містечка Вільяпресенте в іспанській Кантабрії. Чоловік вирощує і продає соснові дерева. Попит на продукцію різко впав через економічну кризу. Тоді Еміліо вирішив створити альтернативне джерело прибутку, пише The Local.
Роботу розпочав чотири роки тому. Разом з донькою накреслив план лабіринту. Садити дерева допомогли друзі та сусіди. Лабіринт розмістився на площі 5 тис. кв. м. Це половина футбольного поля. 4 тис. дерев формують майже
«Є масштабніші лабіринти. Їх роблять з кукурудзи. Тому вони тимчасові, лише на кілька місяців. З-поміж постійних цей найбільший», — каже пан Перез.
Лабіринт відкриють для публіки 8 квітня. При вході розташують бар і касу. Квитки коштуватимуть не більше €4.
Вибратись із соснових нетрів можна за півгодини. Якщо хтось із відвідувачів заблукає, зможе зателефонувати власникові й розпитати дорогу. Проект підтримала місцева влада. Сподіваються, що розвага принесе економічну вигоду для провінції.