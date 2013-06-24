На полях конференції СОР28 Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець разом з Державним секретарем з питань навколишнього середовища, харчування та сільських справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Стівом Барклі підписали відповідний Меморандум про співпрацю. Про це повідомляє Урядовий портал.

На відновлення спалених лісів України піде щонайменше 80 років. Руслан Стрілець розповів колегам, що вже зараз робить наша країна у цьому напрямку.

Британські партнери підтримують такі кроки та готові ділитися власним експертним досвідом. Відзначено і важливість продовження роботи з фіксації фактів завдання шкоди довкіллю внаслідок війни.

Руслан Стрілець запросив колег вже в наступному році відвідати Україну, щоб на власні очі побачити, як вплинула агресія рф на живу природу, а також деталізувати напрямки подальшої роботи між командами.