Міністр енергетики України Герман Галущенко провів двосторонню зустріч з Державним секретарем з енергетичної безпеки та Net Zero Великої Британії Грантом Шаппсом під час візиту британського урядовця до Києва. Про це повідомляє Урядовий портал.

Герман Галущенко подякував Великій Британії за допомогу українському енергосектору і розповів про потреби в обладнанні для відновлювальних робіт, а також формування запасів на складах.

Міністр наголосив, що українські енергетики працюють над посиленням фізичного захисту енергооб’єктів і зацікавлені у досвіді й експертизі британських колег щодо заходів, які зможуть забезпечити захист енергооб’єктів від російських атак. Одним із ключових завдань також є децентралізація генерації за рахунок нарощування потужностей сонячної, вітрової енергетики та використання газових турбін.

Своєю чергою Грант Шаппс підкреслив, що Велика Британія залишається незамінним другом і партнером України. Зокрема, Велика Британія має намір надати кредитну гарантію на суму 192 мільйони фунтів стерлінгів для надання Україні послуг зі збагачення урану. Це посилить енергетичну безпеку України та допоможе покласти край залежності від російських джерел палива.

«Британія з нами з перших днів великої війни. Ми отримуємо підтримку від британських партнерів як у вигляді поставок обладнання, так і у вигляді грошових внесків на потреби енергетичного сектору. Рішення Великої Британії про підтримку постачання збагаченого урану є дуже важливим кроком у напрямку витіснення росії з ринку ядерної енергії. У цьому питанні Велика Британія робить кроки, зокрема, для того, аби ми мали можливість забезпечити надійне постачання ядерного палива. Це визначна подія, і в тому, що вона відбулася, значну роль відіграв особисто Міністр, за що я йому щиро вдячний», - зазначив Герман Галущенко.

Окремо на зустрічі обговорювалися питання ядерної безпеки. Герман Галущенко наголосив на зацікавленості української сторони в участі Великої Британії у напрацюванні Концепції майбутнього безпечної атомної енергетики на основі Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що відповідний документ дозволить забезпечити реальні механізми дотримання державами правил ядерної і радіаційної безпеки, а також сприятиме подальшому розвитку ядерної галузі.

Очільник Міненерго також подякував Великій Британії за допомогу в підготовці Енергетичної стратегії України до 2050 року, а Грант Шаппс підтвердив зацікавленість британських компаній інвестувати у відновлення і розвиток української енергетики.