Велика Британія передає чергову партію мобільних електрогенераторів для потреб українців. Про це повідомляє Урядовий портал.
Генератори будуть використані для сталого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв’язку, водопостачання тощо.
Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував уряду Великої Британії, міністру енергетики Квазі Квартенгу та британським компаніям за підтримку України.
«Справжні друзі завжди несуть світло! Завдяки генераторам ми забезпечимо стале електропостачання важливих об‘єктів, незважаючи на чергові руйнування через обстріли російських окупантів», - написав Герман Галущенко у Twitter.
Першу частину з 570 генераторів - майже 200 - Велика Британія передала Україні у квітні. Вони вже слугують джерелами резервного живлення для надійного енергозабезпечення у випадках пошкодження електрообладнання і мереж.