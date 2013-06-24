Велика Британія призупиняє обмін податковою інформацією з росією та білоруссю у відповідь на вторгнення рф в Україну. Така заява була оприлюднена 17 березня 2022 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Велика Британія заморожує податкову співпрацю з росією та білоруссю, призупиняючи будь-який обмін з ними податковою інформацією», – заявила Люсі Фрейзер, фінансовий секретар Казначейства у письмовій заяві до Парламенту.

Призупинення обміну податковою інформацією гарантує, що Великобританія не надаватиме росії та білорусі інформацію, яка може призвести до збільшення податкових пільг або прибутку для них.

Такий крок не призведе до суттєвого впливу на здатність Британії вирішувати проблеми несплати податків.

Нагадаємо країни з усього світу підписали одна з одною двосторонні угоди, які дозволяють їхнім національним податковим органам запитувати інформацію від інших партнерів, щоб боротися з ухиленням від сплати податків.