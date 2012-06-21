У Сумському академічному театрі драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна перших глядачів прийняла щойно відкрита мала сцена, обладнана сучасною аудіовізуальною технікою, що вміщує до 50 шанувальників сценічного мистецтва. Її вдалося облаштувати завдяки спільним зусиллям обласної влади, управління культури і туризму Сумської ОДА, колективу театру.
А прем’єрною виставою стала трагікомедія на одну дію за повістю сучасного популярного автора Еріка-Еммануеля Шмітта «Оскар і рожева пані» (режисер-постановник художній керівник театру Антон Меженін). Єдину і головну роль у ній блискуче виконала заслужена артистка України Майя Струннікова — представниця творчого колективу Харківського державного академічного українського театру ім. Т. Шевченка. У цій роботі переплелися гумор і смуток, філософічність і безтурботність, кольори і тіні. Саме завдяки такому синтезу вдалося створити виразне театральне полотно, з яким залюбки ознайомилися перші глядачі малої сцени.
Як розповів директор сумського театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, новий формат сценічного мистецтва потребує особливої роботи не тільки акторів та творчої групи, а й самих глядачів.