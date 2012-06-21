Вартість Великого бар'єрного рифу оцінили у 42 мільярди доларів. Він є надзвичайно важливим для економічної активності Австралії, сказано у новому звіті.
Deloitte Access Economics підрахувала цю цифру на основі загальної «економічної, соціальної та іконічної цінності».
Компанія каже, що риф приносить економіці Австралії 6,4 млрд австралійських доларів (4,8 млрд дол.) і забезпечує 64 тисячі робочих місць.
У звіті сказано, що для захисту рифу, який потерпає від масового знебарвлення, треба докладати більше зусиль.
Дослідження замовив Фонд Великого бар’єрного рифу - благодійна організація, яка захищає це природне явище.
«Як найбільша жива структура на Землі та одна з найскладніших екосистем Великий бар'єрний риф виправдано вважають безцінним і незамінним», —каже директор організації Стів Саржент.
Використовуючи економічне моделювання, автори звіту підрахували, що риф приносить 29 млрд австралійських доларів завдяки туризму та 3,2 млрд —від рекреаційної активності на кшталт дайвінгу.