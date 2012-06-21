Вартість Великого бар'єрного рифу оцінили у 42 мільярди доларів. Він є надзвичайно важливим для економічної активності Австралії, сказано у новому звіті.

Deloitte Access Economics підрахувала цю цифру на основі загальної «економічної, соціальної та іконічної цінності».

Компанія каже, що риф приносить економіці Австралії 6,4 млрд австралійських доларів (4,8 млрд дол.) і забезпечує 64 тисячі робочих місць.

У звіті сказано, що для захисту рифу, який потерпає від масового знебарвлення, треба докладати більше зусиль.

Дослідження замовив Фонд Великого барєрного рифу - благодійна організація, яка захищає це природне явище.

«Як найбільша жива структура на Землі та одна з найскладніших екосистем Великий бар'єрний риф виправдано вважають безцінним і незамінним», каже директор організації Стів Саржент.

Використовуючи економічне моделювання, автори звіту підрахували, що риф приносить 29 млрд австралійських доларів завдяки туризму та 3,2 млрд від рекреаційної активності на кшталт дайвінгу. 

ВВС Україна