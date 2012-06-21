У Великобританії лікарні оголосили надзвичайний стан, і принаймні 9000 будинків залишилися без світла, тому що засніжена країна потерпає від циклону зі сходу з поривами вітру 90 миль на годину.
Лікарні скасували операції, і лікарі борються за життя вразливих пацієнтів, оскільки NHS намагається впоратися зі сніговими опадами, а служби швидкої медичної допомоги просять громадськість допомагати їм.
Майже 4000 об'єктів в Уельсі та Південно-Західній Англії були залишені без енергії сьогодні вранці, а у Дербіширі – 5000, тоді як поліція Кент отримала 100 повідомлень про аварії протягом 30 хвилин.