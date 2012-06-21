На дніпровських водосховищах (крім Каховського, де льодових явищ немає) очікується початок руйнування криги. Синоптики Українського гідрометцентру інформують, що на річках і водосховищах на часі поступове послаблення льодоставу, на річках Правобережжя — руйнування й очищення від льоду.
Підвищення температури зумовить танення снігу й подальше водопілля на середніх і великих річках, а також його початок на Дніпрі, Десні та її притоках. Масового досягнення небезпечних відміток не очікується, вода залишатиметься на заплаві на вже затоплених ділянках з поступовим зменшенням шару затоплення. Також можна очікувати вихід води на заплавні території приток Середнього Дніпра на Дніпропетровщині й Полтавщині, річках басейну Сіверського Дінця, на окремих ділянках Десни та її притоках, а також на Верхньому Дніпрі на Чернігівщині.
До кінця березня на нашій ділянці Дунаю біля Вилкового у зв’язку з проходженням хвилі водопілля очікується збереження небезпечних рівнів води (в межах 155—165 см над нулем поста), за яких спостерігається затоплення понижених незаселених ділянок.