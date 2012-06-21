Влада Венеції затвердили збір за в’їзд у місто у розмірі 3 євро на людину, розповідає Travel + Leisure. З 25 мільйонів туристів, які щороку відвідують місто, 14 мільйонів проводять у Венеції всього один день, ночують на круїзних лайнерах і приносять невеликий прибуток місцевому бізнесу.
У зв'язку з цим транспортні компанії, що доставляють туристів до міста літаком, автобусом, поїздом або круїзним судном, включатимуть туристичний збір у вартість квитків. Для справляння збору також використовуються турнікети, розташовані на в'їзді в старе місто.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»