Цього тижня увагу проблемам освітян Прем’єр-міністр Володимир Гройсман приділяє уже вдруге. Після селекторної наради в Херсоні, присвяченої підготовці до нового навчального року, вчора глава уряду взяв участь у Всеукраїнській конференції педагогічних працівників.

2018-й стане роком розвитку якісної освіти в Україні — за рахунок створення опорних шкіл, переоснащення навчальних закладів і забезпечення їх матеріальних потреб, перегляду освітніх програм та продовження політики збільшення заробітних плат українським вчителям. Прем’єрські тези, що прозвучали під час роботи зібрання, дають підстави до оптимізму, адже запропоновані зміни підкріплено економічними чинниками.

Цьогоріч, нагадав Володимир Гройсман, уряд забезпечив 50-відсоткове зростання заробітних плат педагогів і розпочав проекти модернізації шкіл — від закупівлі спеціалізованого обладнання для природничих кабінетів до передачі закладам освіти шкільних автобусів, реалізації програм інклюзивної освіти і запровадження нових навчальних програм.

Окрему увагу в уряді і профільному міністерстві приділяють комплектації шкіл і забезпеченню доступу до дошкільних закладів. «У 2020 році не може бути жодної територіальної громади, де діти та їхні батьки стоятимуть у чергах, передусім до дитячих садочків. Ми будемо за це суворо питати перш за все з місцевої влади: кошти є і проблема є, тож її треба розв’язувати, — виголосив Прем’єр перед педагогічною спільнотою. — Наше завдання із забезпечення доступності — абсолютний пріоритет на найближче десятиріччя. Ми не маємо жодного права обмежувати дітей у доступі до нормальної освіти».

У цьому контексті він також зробив акцент на розвитку освіти в гірській місцевості, закликавши застосовувати різні механізми підтримки цієї сфери — від використання коефіцієнтів оцінки знань учнів до залучення безпосередніх бюджетних субвенцій.

Більшість ініціатив уряду, що стосуються розвитку освіти, зібрано у великому програмному законопроекті, який нині перебуває на розгляді Верховної Ради, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. Його обговорення заплановано вже під час осінньої парламентської сесії. І йдеться не лише про обговорення, внесення поправок чи інші стандартні процедури. Володимир Гройсман глибоко переконаний, що у вересні цей законопроект народні депутати ухвалять у цілому.

«На жаль, до завершення минулої сесії ми не змогли розглянути його в стінах українського парламенту, але я глибоко вірю, що восени це питання буде розглянуто й вирішено в сесійні залі… Будемо спільно з конструктивним депутатським корпусом боротися, щоб цей закон було ухвалено восени цього року. Можливо, навіть у вересні», — конкретизував свою позицію Володимир Гройсман.

Говорячи про проблеми галузі, неможливо обійти й питання грошового забезпечення педагогів. Прем’єр чітко запевнив присутніх у тому, що очолюваний ним уряд і в майбутньому обстоюватиме позицію підвищення заробітних плат учителям.

За словами Володимира Гройсмана, український вчитель повинен думати про підвищення своєї кваліфікації, розроблення нових підходів до викладання, а держава має подбати про те, щоб рівень життя українського вчителя був достатньо високим.

«Тому і наступного року ми будемо пропонувати і обстоювати позицію підвищення заробітних плат наших учителів», — цитує УНІАН запевнення Прем’єр-міністра.

Тож його подяку кожному вчителю — села і міста — за працю в непростих умовах зала сприйняла не просто як обов’язковий протокольний захід.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»