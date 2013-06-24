Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив під час пресконференції із президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Ми підписали дуже важливий меморандум, який окреслив загальні рамки нашої співпраці. У межах цього меморандуму буде ухвалено план щодо його реалізації», — сказав Руслан Стефанчук.

Він підкреслив, що цей документ констатує конкретну співпрацю міжВерховною Радоюта Європарламентом і стане «великою точкою відліку майбутнього європейського поступу України». За словами спікера українського парламенту, в межах реалізації меморандуму в Україні відкриється представництво Європарламенту.

«Думаю, що з кожним роком ми будемо говорити про міцніші партнерські взаємини на всіх рівнях — і на рівні парламентів, і, можливо, на рівні подальшого представництва як асоційованих членів, і, можливо, на рівні більш потужної роботи між нашими комітетами. Основне, що ми сьогодні зафіксували, — йдемо до одного знаменника. Ми інтегруємося за функціоналом, інституційністю, загальними цінностями», — додав спікер українського парламенту.

УфейсбуціГолова ВР поінформував, що мета цього документа — сприяння підготовці до переговорів про вступ, здійснення заходів з відновлення та відбудови України. Він уточнив, що меморандум покликаний активізувати контакти між членами парламентів, структурними підрозділами Верховної Ради України та Європарламенту.