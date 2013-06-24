19 жовтня Верховна Рада завершила процес розгляду проекту держбюджету-2024 у першому читанні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, Верховна Рада України прийняла постанову Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на 2024 рік.

За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів.

При підготовці документа до першого читання народними депутатами, фракціями, групами та комітетами Верховної Ради було надано 1620 пропозицій до проекту Держбюджету-2024, поданого Урядом до Парламенту 15 вересня.

Бюджетний Комітет 15 жовтня підтримав проект держбюджету на 2024 рік в 1 читанні та проект Бюджетних висновків до нього.

Міністр фінансів подякував народним депутатам за конструктивну дискусію і розуміння важливості ухвалення державного бюджету.

«Пріоритети головного фінансового документа визначені необхідністю якомога скоріше наблизити перемогу України, акумулювати максимальний ресурс на сектор безпеки і оборони, забезпечити соціальний захист населення. Продовжуємо активно співпрацювати з міжнародними партнерами для залучення необхідного пільгового зовнішнього фінансування на 2024 рік», - прокоментував Міністр фінансів Сергій Марченко.

Відзначимо, що, відповідно до регламенту ВРУ, Кабінет Міністрів у двотижневий термін має передати до Верховної Ради проект Держбюджету-2024 до другого читання.