Вчора, 20 вересня, Парламент підтримав у першому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань. Про це повідомляє Урядовий портал.

Законопроектом передбачено збільшення видатків державного бюджету на 328,5 млрд грн, зокрема:

за загальним фондом - на 322,5 млрд грн, а саме на:

- сектор безпеки та оборони – 302,6 млрд грн.

- інші видатки - 19,9 млрд грн, в тому числі Мінсоцполітики на 16,5 млрд грн для підтримки ВПО.

спеціальний фонд на 6,0 млрд грн (за рахунок збільшення надходжень в рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу) для забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури.

Запропоноване збільшення видатків передбачається здійснити за рахунок:

скорочення видатків загального фонду з урахування пропозицій головних розпорядників коштів на загальну суму 11,4 млрд грн, зокрема враховано економію коштів з обсягу платежів з обслуговування державного боргу на 10,7 млрд грн;

збільшення доходів на 26,1 млрд грн (загальний фонд – 20,1 млрд грн, спеціальний фонд – 6,0 млрд грн - за рахунок збільшення надходжень в рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу).

збільшення обсягу державних запозичень загального фонду на 298,8 млрд грн, зокрема:

зовнішніх – на 207,6 млрд грн (підтримка США у обсязі 3,3 млрд доларів США);

внутрішніх – на 91,2 млрд гривень.

При цьому збільшено обсяг платежів з погашення державного боргу на 8,2 млрд грн, в тому числі погашення внутрішнього боргу збільшене на 23,6 млрд грн, погашення зовнішнього боргу зменшене на 15,4 млрд гривень.

Крім того, в законопроекті передбачена бюджетна програма Міненерго для фінансової підтримки суб’єктам підприємництва паливно-енергетичного комплексу в обсязі 350 млн грн.