Законопроєкт№10000«Про Державний бюджет України на 2024 рік» ухвалено вчора у другому читанні та в цілому з дохідною частиною 1,768 трильйона гривень та видатками на рівні 3,35 трильйона гривень, повідомляє Укрінформ. Документ підтримали 276 народних депутатів.

«Дякуємо парламентарям за підтримку та конструктивну позицію. У бюджеті чітко розставлено пріоритети. Усі наші внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога. Фактично 50% наших видатків — на оборону та безпеку України», — прокоментував ухвалення держбюджету Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

За його словами, буде ще більше зброї й техніки, дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію. Глава уряду зазначив, що в бюджеті закладено індексацію пенсій, а також зростання мінімальної зарплати. Кошти на програму підтримки ветеранів збільшено вдвічі. Для підтримки бізнесу передбачено понад 40 мільярдів гривень. Документ зверстали з урахуванням ухвалених напередодні змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо розподілу військового ПДФО.