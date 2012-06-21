Зміна місця реєстрації — одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг. Кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі. Щоб повідомити державу, де ви живете зараз, необхідно відстояти кілька черг та зібрати чимало паперових документів.

Мінцифри вже декілька місяців працює над втіленням зміни місця реєстрації онлайн. Цього року ми розробили експериментальний проєкт разом із МВС та представили його на Diia Summit. А вчора Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про реєстрацію місця проживання онлайн прийнято у першому читанні. За – 251 депутат.

Складність у зміні місця реєстрації – у відсутності взаємодії з центральною базою даних реєстрів, які велися в різних форматах – від журналів до файлів в Excel – та не були пов’язані між собою. Тому отримання фінального результату значно розтягувалося в часі.

"Українці стали заручниками абсолютно парадоксальної ситуації, коли держава вимагає в тебе документ, яким сама ж і володіє. Це дуже ускладнює отримання послуги. Тому ми розробили спеціальний модуль на базі Демографічного реєстру, який об'єднає всі дані про зареєстроване місце проживання громадян в Україні. Це дозволить отримувати інформацію за декілька секунд. Людям більше не доведеться витрачати тижні свого часу на зміну місця реєстрації", – розповів віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Ухвалений законопроєкт остаточно скасує “штамп про прописку” та паперову довідку про місце проживання до ID-картки. Замість ходіння по декількох установах та місяців очікування – 10 хвилин на заповнення заяви та доба – на її опрацювання. Також реєстрація не впливатиме на життєві ситуації, зокрема, оформлення пенсії чи отримання медичної допомоги.

Скористатися послугою дуже легко. На порталі Дія виберіть пункт “Реєстрація місця проживання” та заповніть заяву. Власник житла, де ви мешкаєте, зможе підтвердити запит та дозволити зареєструватися в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна. Дані про нове місце проживання автоматично з'являться в реєстрі, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично. Послуга буде надана протягом однієї доби.

Детальніше - на сайті Мінцифри