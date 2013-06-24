Вчора Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу для співробітництва в галузі оподаткування «Fiscalis». Про це повідомляє Урядовий портал.

Набрання Угодою чинності створить правові підстави для приєднання України до згаданої програми ЄС, головною метою якої є співробітництво між податковими адміністраціями її країн-учасниць у питаннях боротьби з податковим шахрайством, ухиленням від сплати податків та агресивним податковим плануванням.

Очікується, що участь України у Програмі сприятиме:

боротьбі з ухиленням від сплати податків та покращенню податкового адміністрування в Україні;

підтримці розроблення заходів податкової політики та імплементації законодавства ЄС щодо оподаткування;

стимулюванню співпраці між податковими органами України та країн ЄС, зокрема у частині обміну податковою інформацією, розвитку інституційного потенціалу, людської компетентності та інформаційних й електронних систем.

Передбачається, що прийняття законопроекту та подальша участь України у Програмі «Fiscalis» матимуть загальний позитивний вплив на стан справ у сфері реалізації державної податкової політики та слугуватимуть додатковим інструментом інтенсифікації реформ у цій сфері.