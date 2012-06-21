Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо зовнішньополітичного курсу України) ухвалила Верховна Рада. Його підтримали 276 із 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція «Опозиційний блок».
Документом передбачено, що основні засади зовнішньої політики — поглиблення співпраці з Північноатлантичним альянсом задля набуття членства. У чинному ж Законі «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» вказано, що основними засадами зовнішньої політики є поглиблення співпраці з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що для Росії було важливо, щоб Україна під жодним приводом не увійшла в НАТО. Саме «це певною мірою і призвело до російської агресії», анексії частини української території, передає УНІАН позицію очільника парламенту.