Колядку, яку заспівали у Харкові на «Вертеп-фесті 2020» почули не лише в усій Україні, а й у багатьох куточках світу

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Ця феєрична подія, яка відбувається в Харкові 4 роки поспіль і вже стала традиційною, щоразу виграє новими барвами і звучить новими голосами та залучає все більше і більше учасників.

Цього разу масштабний всеукраїнський захід зібрав 52 колективи зі всієї України – представників вертепних колективів, колядників, фольклорно-театральні гурти, аматорські об’єднання, а також харків’ян та гостей міста. Загалом, за інформацією організатора дводенного дивовижного дійства, яким став «Благодійний фонд «Харків з тобою», у Вертеп-фесті взяли участь понад 1 500 чоловік! А до акції «Нова радість стала» приєдналися 53 міста України, Польщі та Нідерландів.

У перший день фестивалю вертепні колективи продемонстрували веселі постановки та грайливі колядки і щедрівки в супермаркетах і торговельно-розважальних центрах та навіть у зовсім несподіваних куточках міста. Всього було задіяно 45 локацій Харкова, де глядачів дивували і радували десятки різноманітних жанрів вертепування: лялькові вистави, виступи кобзарів, тіньовий театр, живі костюмовані вертепи та ще безліч цікавинок.

А колектив «Гуцули», з Івано-Франківської області, який з початку війни на Донбасі постійно відвідує передову – до 35 разів на рік, своє вертепування під керівництвом Василя Германюка розпочав з відвідин Харківського військового шпиталю чим неабияк підбадьорив та підняв настрій нашим захисним, котрі нині проходять там лікування.

Недільного дня харків’яни та учасники фесту сповна поринули в атмосферу справжніх народних гулянь. У парку ім. Горького співали та демонстрували традиційні слобожанські колядки, щедрівки, маланки та ігри фольклорні гурти фестивалю зимового календаря «Святовид». А тим часом, на майдані Свободи вже шикувалася колона для вертепної ходи, яка пройшла центральною вулицею Харкова Сумською аж до парку ім. Горького, обростаючи ніби сніговий ком все новими й новими учасниками. Цей видовищний парад очолили харківські пластуни та два гуцульські гурти зі справжніми колядницькими рогами і костюмованим вертепом.

Всіх учасників сповнювало почуття небувалого єднання, яке сягнуло своєї вершини під час акції одночасного виконання колядки «Нова радість стала».

Концерти, різдвяні містерії, народні танці, співи і національна кухня, яку представили 8 етнічних спільнот Харкова, показ українських строїв з приватної колекції Ірини Маркевич та Ірини Голубєвої, хедлайнер заходу – етно-рок гурт «Яри», все це настільки захопило й запалило учасників фестивалю, що, здавалося, феєрія буде нескінченною. Почасти це й справді так. Бо хвилі фесту ще довго й довго триматимуть на своїх піднесених гребнях кожного, хто долучився до цього незвичайного святкового дійства.

«Четвертий «Вертеп-фест» вийшов надзвичайно теплим і щирим, –розповідає головна координаторка фестивалю, директорка БО «БФ «Харків з тобою» Олена Рофе-Бекетова. – Цього разу ми дійсно відчули, що буквально вертепувало все місто. «Вереп-фест» ще не встиг закінчитися, а учасники вже планують виступи на майбутній рік, обіцяють привезти з собою нові гурти та нові ідеї для виступів і оформлення колони. Тобто, ми бачимо, що цей фестиваль живий і розвивається далі».

Попри певну втомленість від такої хай і святково-радісної, проте все ж таки напруги, закриття фестивалю відбувалося на тій же високій ноті. Особливо запам’яталися глядачам та учасникам новий для Харкова формат дозвілля, який поєднав традиції різних регіонів і культур України, що продемонструвала фольклорна вечірка «Етновечорниці».

Тим часом, як повідомив Сергій Жадан, свято вертепу повезли у Сєвєродонецьк до друзів-пластунів та місцевої громади.

Харків два вихідних дні поспіль вирував весіллям та вертепував: фото і відео свята.

