У Тульчині на Вінниччині вихованці дитсадків вчаться розпізнавати кольори трохи інакше, ніж це роблять їхні однолітки деінде. Жовтий вони асоціюють із контейнером для збирання пластику, зелений — з ємністю для скла, а в синій безпомилково кладуть використаний папір та картон.
Ідеться про узвичаєну для всіх європейців методологію роздільного збирання побутових відходів, до якої тамтешні малюки звикають заледве не з колиски. Віднедавна таку практику запровадили й на Вінницькому Поділлі. Днями тут урочисто відкрили сучасний полігон для утилізації твердих побутових відходів, де встановлено дренажну систему, обладнано під’їзні дороги, здійснено відповідні протипожежні заходи тощо. Планують спорудити сортувальну і переробну станції.
— Певна річ, новація не з дешевих — обійшлася громаді в 13 мільйонів гривень, — зазначає голова місцевої райдержадміністрації Микола Підболячний. — Коштами допомогла держава, залучили міжнародні інституції. Та головне — це яскравий приклад міжмуніципальної співпраці, коли міська влада знайшла спільну мову з довколишніми селами. Усі разом змогли переконати громадян, що чистота довкілля, вчасне збирання і переробка сміття — то запорука кращого життя не лише сьогодні, а й у майбутньому.
Завважимо, що чинний Закон «Про співробітництво територіальних громад» сприяє розв’язанню таких гострих спільних проблем, як утилізація, сортування та переробка сміття. До речі, цю співпрацю визнано одним із пріоритетів цьогорічного загальноукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», який проводить вітчизняний Мінрегіон за підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»