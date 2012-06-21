Якою буде весна-2017 в Україні, і коли відступлять холоди, бажає знати кожен. В останні дні зими всі мріють про довгоочікуване тепло і сонце.
Судячи з прогнозів синоптиків й народних прикмет, на які зазвичай зважають на свято Стрітення, весна 2017 порадує українців ясними й погожими днями вже в березні.
Кажуть, що на Стрітення зима з весною зустрічається. Якщо погода в цей день сонячна, значить, незабаром варто чекати тепла.
Згадаємо, що 15 лютого переважно в усіх областях України світило сонце, а стовпчик термометрів у деяких регіонах в денний час піднявся до плюсових позначок. Тож якщо вірити народній прикметі, весна вже не за горами.
А от синоптики Укргідрометцентру обіцяють істотне потепління до кінця березня. На початку місяця ще можливі заморозки й сніг. За інформацією порталу podrobnosti.ua, отриманої від Укргідрометцентру, середня температура по країні в березні буде коливатися від -3 до +11 градусів.
Наприклад, жителі столиці відчують потепління вже в перші дні березня. Температура в Києві в денний час підніметься до +6 градусів.
А от народний синоптик Наталія Діденко пообіцяла українцям підвищення температури повітря вже з 18 лютого й написала про це на своїй сторінці в Facebook.