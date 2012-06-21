Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
За минулий тиждень у Краматорську правоохоронцям здалися ще чотири колишніх учасників проросійських незаконних збройних формувань. Навесні 2014 року місцеві чоловіки, ставши жертвами знавіснілої російської пропаганди, подалися до «оплачення», де отримали зброю і чергували на блокпостах.
Приміром, 29-річний житель міста, зізнається, що чергував на дорозі, оглядав автомобільний транспорт і перевіряв документи у водіїв. Тобто разом зі спільниками виконував головне завдання від російських «кураторів» шукав і затримувв громадян України, так званих «бандерівців» і «фашистів». Найманець за такі «послуги» отримував зарплату і продовольчі пайки.
Але коли влітку Краматорськ звільнили від незаконних збройних формувань, молодик не дременув з міста разом із бойовиками, а залишився тут і тривалий час ретельно приховував своє минуле. І аж зараз вирішив нарешті позбутися страху перед відповідальність і добровільно прийшов до відділу поліції.
Як уточнили в ГУ НП України в Донецькій області, із подібними заявами звернулися ще троє громадян. Чоловіки запевняють, що приєднавшись до лав бойовиків, вже через кілька тижнів розчарувалися, залишили «службу», а потім роками жили у страху, очікуючи покарання. Всі колишні бойовики вирішили скористатися наданим державою шансом (ч.6. ст.260 КК України) учасникам проросійських НЗФ добровільно здатися і уникнути кримінальної відповідальності у разі відсутності скоєних ними важких злочинів. Зараз правоохоронці якраз перевіряють діяльність колишніх бойовиків: якщо доведуть про непричетність до злочинних дій, їх, згідно з чинним законодавством, звільнять від кримінальної відповідальності.