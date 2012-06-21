У селі Косівщина під Сумами відбулося традиційне літературно-мистецьке свято «Весняні співи», приурочене до річниці перебування Лесі Українки в цьому населеному пункті. Тут Леся лікувалася в народної цілительки Параски Богуш.
До мальовничого населеного пункту прибули численні гості, серед яких майстри слова Сумської обласної організації Національної спілки письменників України, освітяни, учні, бібліотекарі. Учасники й гості урочистостей поклали квіти до пам’ятника Лесі Українці, декламували її твори, співали пісні на слова поетеси. При місцевій школі успішно функціонує музей видатної українки, який уже відвідали тисячі гостей з різних куточків світу, зокрема США, Канади, Франції та інших країн.