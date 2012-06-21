В Україні під час весняного призову на строкову військову службу надійдуть понад 14 тис. осіб. Відповідна постанова опублікована на сайті Кабінету Міністрів України.
Повідомляється, що згідно з ухваленим розпорядженням у квітні — травні 2017 року до Збройних сил України та інших військових формуваннь для проходження строкової військової служби спрямують 14 135 осіб. З них до ЗСУ — 9 135 призовників, Національної гвардії — 4 200, у Державної спеціальної служби транспорту — 800.
Нагадаємо, наприкінці лютого президент України Петро Порошенко затвердив строки призовів і звільнення строковиків в запас на 2017 рік. Зокрема, призов на строкову військову службу придатних за станом здоров’я чоловіків, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, буде здійснюватися навесні і восени: у квітні — травні та жовтні — листопаді 2017 року.