У межах всеукраїнського проекту «Переможці—2» у Полтаві відбувся напівмарафон, у якому було заявлено до двох тисяч учасників. Особливістю заходу стало те, що разом із здоровими людьми дистанцію в одинадцять кілометрів пробіг полтавець, який втратив ногу в АТО.
…Коли Юрій Дмитренко у 2014 році у складі 54-го розвідувального батальйону пішов на фронт, йому було 20 років. Через півтора року на передовій він, прикриваючи товаришів, підірвався на міні. Хлопець частково втратив ногу, після операції йому фактично довелося починати життя з чистого аркуша. Доля не зламала його. Юрій почав активно займатися спортом, брав участь у різноманітних змаганнях, зокрема в «Іграх героїв», і став зіркою соціальних мереж, влаштувавши жартівливий флеш-моб «Моя нова нога». Юрій подорожував, фотографував свій протез у місцях, де побував, і з гумором ділився враженнями від подорожей.
Бігом захоплювався і раніше, але на дистанції до 5 кілометрів. Цього ж разу дистанція була удвічі довшою — 11 кілометрів. Юрій Дмитренко сказав, що полтавський напівмарафон був для нього своєрідним тренуванням. Через півтора місяця планує взяти участь у марафоні морської піхоти в США, де дистанція становить 10 кілометрів.