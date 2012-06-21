Учасники чергового засідання обласної консультативної ради учасників АТО обговорили питання підготовки до вшанування членів екіпажу «ІЛ-76», який збили терористи в небі над Луганськом у червні 2014 року. Додому не повернулися тоді дев’ять льотчиків 25-ї гвардійської бригади транспортної авіації Військово-повітряних Сил України і 40 десантників, серед яких був і токмачанин Павло Левчук.
Пам’ять героїв вшанують у Мелітополі скорботною ходою та мітингом. Цим заходом буде продемонстрована єдність навколо захисту України та протидії проявам сепаратизму, поставлено хрест на спробах роздмухувати антидержавні настрої у черешневій столиці України.
Заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ДА Олександр Зубченко повідомив, що обласна виконавча влада допоможе у виділенні трьох автобусів та супроводженні колони. До своїх мелітопольських побратимів приєднаються демобілізовані бійці з усієї України.
Учасники заходу обговорили низку поточних питань, зокрема щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО, необхідності інвентаризації наказів на виготовлення землевпорядної документації, залучення ветеранів до операції «Урожай-2017», вирішення соціально-побутових та медичних питань.