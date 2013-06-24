Від старту ветеранського компоненту грантової програми “Власна справа” переможцями стали вже 227 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, які отримають гранти на майже 100 млн грн. За підсумками п’ятнадцятої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів визначено 66 переможців, вони отримають кошти від держави на старт або розвиток свого бізнесу на 29 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна передає Урядовий портал.

“На сьогодні вже маємо 227 переможців ветеранського компоненту програми “Власна справа”, 56% з яких - це ветерани, 44% - другі з їхнього подружжя. Загалом вони отримають гранти на старт або розширення свого бізнесу на майже 100 млн грн. І створять близько пів тисячі робочих місць, зокрема, й для своїх побратимів. Більшість грантоотримувачів п’ятнадцятої хвилі займатиметься підприємництвом в Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській областях”,- зазначила Тетяна Бережна.

Серед 66 переможців п’ятнадцятої хвилі 39 - учасників бойових дій, 27 - членів родин ветеранів. 10 переможців отримали грант розміром до 1 млн грн, 26 - до 500 тис. грн. Отримувачі грантів планують започаткувати та масштабувати свій бізнес переважно в таких сферах:

переробна промисловість - 19 осіб;

оптова та роздрібна торгівля - 12 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування - 11 осіб.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн - для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно;

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Нагадаємо, урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває.