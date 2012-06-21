23 заяви бійців, які добровільно пішли воювати за територіальну цілісність і державний суверенітет на сході України, розглянула комісія Рівненської обласної ради. Адже раніше її депутати ухвалили рішення про визнання добровольців учасниками АТО на обласному рівні. Усіх бійців, серед яких, до речі, дві жінки, визнали ветеранами війни-добровольцями.
— На найближчій сесії обласної ради очікуємо внесення змін у програму соціального захисту населення, де передбачимо кошти на виготовлення посвідчень відповідного зразка. Тож уже незабаром наші добровольці їх отримають, — каже заступник голови облдержадміністрації Віталій Ундір.
І хоч статус ветерана чинний лише на Рівненщині, річ тут не у пільгах чи преференціях. Ідеться насамперед про відновлення справедливості, яке іде знизу, від органів місцевого самоврядування.