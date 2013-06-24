Взяти участь у грантовій програмі проекту «єРобота» можна, не виходячи з дому. А гроші на свій рахунок переможці отримують вже протягом двох тижнів з моменту ухвалення рішення про надання гранту. Про це розповіла в ефірі Національного марафону заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Урядовий портал.

Рік тому Уряд запустив на підтримку бізнесу низку грантових програм в рамках проекту «єРобота». З того часу переможці програм вже отримали гранти від держави на суму 4,5 млрд грн.

Як розповіла Тетяна Бережна, найбільш популярною є програма мікрогрантів (до 250 тис грн) «Власна справа». За цією програмою отримано більше 26 000 заявок, визначено майже 6500 переможців та надано грантів на суму близько 1,3 млрд грн. Переможцями буде створено 15 тисяч нових робочих місць.

«За рік з 1,3 млрд грн отриманих мікрогрантів за програмою «Власна справа» наші підприємці вже повернули податками і зборами до бюджетів всіх рівнів понад 336 млн грн. І ми бачимо, що програма активно працює, створюються робочі місця», - зазначила Тетяна Бережна.

Заступник Міністра нагадала, що з 10 квітня Уряд запустив грантову програму для ветеранів, ветеранок та другого з їх подружжя. Відповідно до умов програми вони можуть отримати кошти на розвиток бізнесу в розмірі від 250 000 грн до 1 млн грн. Сьогодні вже є 41 переможець цієї програми – 20 ветеранів і 21 дружина ветерана. Сумарно вони отримали вже 16 млн грн.

Популярності грантових програм серед підприємців значною мірою сприяє й простота та доступність участі в цих програмах. Так, Мінекономіки спільно з Мінцифри, яке також адмініструє проект, зробили процес подачі заявок максимально простим для заявників. Заявку можна подати он-лайн через портал Дія (на якому розміщено анкету для заявника, приклад бізнес-плану тощо). Також он-лайн відбувається інтерв’ю з фахівцями Державної служби зайнятості щодо особливостей поданого бізнес-плану.

На сьогодні регіонами-лідерами, де мешкає найбільше переможців грантових програм, є Львівщина, Київ та Рівненська область.

Нагадаємо, 1 серпня стартувалачергова хвиля подачі заяв на гранти для розвитку переробних підприємств за урядовою програмою «єРобота».