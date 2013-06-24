Уряд погодив запропоновані Міністерством у справах ветеранів зміни в законодавство щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до національного спротиву.

Ідеться про внесення змін до Закону України «Про основи національного спротиву», які передбачають можливість залучення з огляду на їхній бойовий досвід ветеранів війни до організації та здійснення завдань підготовки громадян України до національного спротиву.

Відповідний проєкт закону підтримали на черговому засіданні Кабінету Міністрів.

Майбутніми змінами до чинного закону також розширюється склад суб’єктів, відповідальних за здійснення початкової загальновійськової підготовки громадян, шляхом додавання Мінветеранів.

«Необхідність внести зміни до закону про основи національного спротиву продиктовано умовами сьогодення. Тому пропонуємо імплементувати в систему освіти практичний досвід захисту України, якого набули наші ветерани. Сподіваємося, що найближчим часом проєкт закону розгляне й ухвалить парламент», — зазначив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.