Міністерство у справах ветеранів та Національний університет фізичного виховання і спорту уклали угоду про взаємодію та співпрацю в напрямі реінтеграції ветеранів війни та членів їхніх сімей. Документ підписали міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна та ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгеній Імас. За сприяння Мінветеранів на базі університету проводитимуть соціально-психологічні тренінги для ветеранів війни, надаватимуть психологічну підтримку, проводитимуть індивідуальні та групові консультації, навчання з підвищення рівня знань зі спорту та реабілітації тощо.

Зокрема, у виші діє розгалужена освітньо-професійна програма за спеціалізацією «Кіберспорт». Вона готує фахівців, здатних виявляти та ефективно розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у галузі фізичної культури і спорту. Тут надають сучасні знання за програмою «Ерготерапія» — відновлення та формування практичних умінь в системі комплексної реабілітації в разі різних захворювань та порушень систем організму.

Тож українські ветерани й ветеранки, які відновилися після поранень, а також члени їхніх родин матимуть змогу дистанційно навчатися за цими напрямами.

«Упевнена, що завдяки потужній науковій базі та практичним напрацюванням ми зможемо спільно реалізувати важливі проєкти з ефективного супроводу та професійної адаптації захисників, захисниць, членів їхніх родин, — наголосила Юлія Лапутіна. — Мінветеранів активно впроваджує інституційну реформу — систему переходу з військової кар’єри до цивільного життя. Реабілітація, освіта та перекваліфікація — одні з важливих її складових».

Євгеній Імас наголосив: «Ми готові долучитися, погодити всі освітні програми і працювати для того, щоб наші воїни після повернення з війни могли одержати фахову підтримку, здобути освіту або перепідготовку для успішної реінтеграції у своїх громадах».