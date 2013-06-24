Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт. Це пришвидшить транзит територією Польщі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це домовилися Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, Міністр сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Роберт Телус та Міністр сільського господарства Литовської Республіки Кястутіс Навіцкас під час чергової онлайн зустрічі сьогодні вранці.

Микола Сольський повідомив, що Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту.

Роберт Телус та Кястутіс Навіцкас зазначили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.