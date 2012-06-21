На схилах італійського вулкану Везувій спалахнули пожежі, через що жителів навколишніх населених пунктів довелося евакуювати.
Про це повідомляє Іndependent.
Через величезні хмари диму над Неаполем припускали, що сталося виверження, проте з'ясувалося, що горять ліси на схилах вулкану. Місцева влада побоюється, що вогонь може поширитися на довколишні сміттєзвалища, через що величезні хмари токсичного диму накриють місто.
Поліція вважає причиною пожеж людський фактор, проте не встановлено, чи мали місце умисні підпали.
У 2016 році італійська влада запровадила план надзвичайних ситуацій для евакуації 700 тисяч людей з району навколо Везувію на випадок виверження. Ознак наступного виверження наразі немає, проте вчені стверджують, що це лише питання часу.