Катастрофа російського літака Ту-154 та загибель російського посла у Туреччині можуть мати певні наслідки для світової спільноти. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
«У мене занадто мало даних, щоб робити якісь неупереджені висновки. До того ж ми не розслідуємо цю справу і доступу до тих матеріалів у нас немає... Чи був це терористичний акт, чи, можливо, якась технічна несправність літака, я думаю, говорити ще зарано... Нещодавно загинув посол Росії в Туреччині за відомих всім обставин, і сьогодні літак. Це може мати певні наслідки для світової спільноти», — сказав голова СБУ.