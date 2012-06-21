Питома вага атомної енергії збільшилась з 47% до 57%. Про це під час візиту на агровиставку сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
«Ми маємо нарощувати питому вагу атомної енергетики. І ми це зробили, наш уряд з 47% атомної енергії, в питомій вазі, підняв її до 57%. Це теж реальна економія вугілля, яке раніше спалювалось. Тому ми йдемо цим шляхом і ми забезпечимо, я це гарантую, ми забезпечимо енергетичну безпеку нашої держави», — сказав він.
Як передавав УНН, Україна буде мати профіцит електроенергії з лютого 2017 року.