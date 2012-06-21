За вхід на відреставрований оглядовий майданчик Андріївської церкви, відкритий для відвідування в День Незалежності, відтепер доведеться платити. Про це повідомила прес-служба музею «Андріївська церква» на офіційній сторінці в Facebook.
Щоб подивитися на мальовничу панораму Подолу, Дніпра та київського лівобережжя, дорослим потрібно заплатити 10 грн, школярам і студентам — 5 грн.
«Держава витратила значні кошти на зовнішні протиаварійні й ремонтно-реставраційні роботи по Андріївській церкві. Щоб завершити роботи в інтер'єрі теж потрібне стабільне фінансування, якого Мінкульт, бо йому безпосередньо підлягають всі музейні установи, не може гарантувати. Тому й виникла така необхідність за символічну плату відкрити оглядовий майданчик. Дякуємо всім нашим відвідувачам за розуміння і підтримку», — зазначили у прес-службі.
Плату за вхід стягує Національний заповідник «Софія Київська», до складу якого входить музей «Андріївська церква».
Потрапити на оглядовий майданчик у літній період можна з 10.00 до 20.00, а в осінньо-зимовий — з 10.00 до 18.00.