Вітчизняне зовнішньополітичне відомство висловлює рішучий протест і засуджує протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 17—19 вересня 2021 року виборів депутатів до державної думи РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Українська сторона також проти примусового залучення до участі в цих виборах наших громадян із виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

У МЗС розглядають організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, про що йдеться у відповідній заяві відомства.

«Зазначені дії Російської Федерації також грубо порушують фундаментальні принципи й норми міжнародного права, зобов’язання РФ за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна і Росія, законодавство України, а також суперечать Статуту ООН, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН А/RES/68/262 від 27 березня 2014 року, А/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року, А/RES/72/190 від 19 грудня 2017 року, А/RES/73/194 від 17 грудня 2018 року, А/RES/73/263 від 22 грудня 2018 року, А/RES/74/17 від 9 грудня 2019 року, А/RES/74/168 від 18 грудня 2019 року, А/RES/75/29 від 7 грудня 2020 року та А/RES/75/192 від 16 грудня 2020 року, Гельсінському Заключному акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року», — наголошено в заяві.

Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь абсолютно незаконне, а їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків.

Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже півтора мільйона виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, істотно спотворять результати виборів до держдуми РФ та загалом ставить під сумнів їхню легітимність.

У МЗС нагадують: «Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі в цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на тимчасово окупованій території в донецькій та Луганській областях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України».

Українські дипломати закликали іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України й нелегітимність сформованої так державної думи РФ, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій.

«Вимагаємо від Російської Федерації припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, частин Донецької та Луганської областей, покласти край незаконній діяльності на тимчасово окупованих нею територіях України та виконати повною мірою відповідні рішення міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій» — зазначено в документі.