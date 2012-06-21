Період так званої передвиборної турбулентності, в який увійшла Україна, Росія використовує для проведення комплексу спецоперацій з підриву оборонного потенціалу нашої держави. Супротивник значно активізувався в інформаційному просторі, серією інформаційних і психологічних операцій намагається вплинути на особовий склад ЗСУ. РФ може влаштовувати диверсії та саботаж поблизу передової на Донбасі й навіть у глибокому тилу. Таку заяву зробив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко під час зустрічі з акредитованими в Україні представниками військово-дипломатичного корпусу, повідомляє УНІАН.
У ЗСУ вживають заходів із запобігання таким сценаріям. «Розраховуємо на професійність вітчизняних спецслужб, Нацполіції, патріотизм наших громадян. Аналіз обстановки й певних періодів ескалації бойових дій на сході дає змогу зробити висновок, що перед вихідними, особливо перед державними святами, активність російсько-окупаційних військ зростає. Тому можливі провокації 31 березня», — зазначив фахівець.
Росія завершує формування на кордонах України ударних з’єднань, які разом з військовими частинами спецпризначення можуть становити основу сил для вторгнення. «У сучасних геополітичних реаліях прогнозуємо військові загрози за трьома з чотирьох географічних напрямків: північ, схід, південь. Але висока мобільність, адаптивність і автономність наших військ у поєднанні з чинником рідної землі — стратегічна перевага над військами окупантів. Минулого тижня під час проведення оперативно-стратегічного збору з керівництвом ЗСУ особливий акцент зроблено на опрацюванні нестандартних рішень під час планування операцій та ведення бойових дій з переважними силами супротивника», — зауважив начальник Генштабу.
У ЗСУ запроваджують нову систему професійної підготовки особового складу в комплексі з підвищенням рівня матеріальної мотивації. «У ЗСУ вдалося досягти значних успіхів у професійній підготовці на тактичному рівні завдяки переходу від кількісного принципу фахової підготовки до якісного. У нещодавно створених професійних школах снайперів, танкістів, операторів безпілотних літальних комплексів вдалося поєднати теоретичні методики із практичним бойовим досвідом, здобутим на передовій. Разом із системою навчання змінено порядок сертифікації присвоєння кваліфікації та грошового преміювання особового складу. Такий підхід дає серйозний позитивний результат», — констатував начальник Генштабу.
Нині ставлять мету підвищити рівень підготовки штабів усіх рівнів з урахуванням процедур країн-членів НАТО. Пріоритет — підготовка та злагодження штабів оперативного й стратегічного рівня з використанням систем моделювання й досвідом реальних військових операцій. «Стратегічний напрям розвитку ЗСУ незмінний: армія розвиває бойові спроможності з урахуванням адміністративної, оперативної та матеріально-технічної сумісності з військами країн-членів Альянсу. Українська армія — форпост безпеки євроатлантичного простору. ЗСУ, захищаючи Україну, її суверенітет і незалежність, захищають також і всю Європу», — наголосив Віктор Муженко.
Говорив начальник Генштабу і про те, що Україна не відмовиться від права вільного проходу кораблів Військово-Морських сил Керченською протокою, адже міжнародне морське право, двосторонні договори з РФ визначають режим вільного судноплавства для українських кораблів, зокрема й військових.
«Уперше в історії нашої держави 26 листопада 2018 року на місяць було запроваджено воєнний стан у десяти областях у відповідь на численні російські провокації, кульмінацією яких стала відкрита збройна атака на катери й буксир ВМС України», — зазначив Віктор Муженко і нагадав, що вже понад 100 днів українські військові моряки незаконно перебувають у російському полоні.