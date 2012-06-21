Шість будинків у Калинівці, які повністю зруйновані внаслідок вибухів на складах боєприпасів, відновлять державним коштом. Про це у коментарі «Громадському радіо» сказав голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.
«Маємо 6 повністю зруйнованих будинків, багато ушкоджень, пов’язаних із вибуховою хвилею. Низка об’єктів соціальної інфраструктури. Вже надано 100 мільйонів гривень. Я думаю, що ці кошти будуть ефективно використовуватись», — сказав він.
Пан Коровій наголосив, що режим надзвичайної ситуації наразі не скасовано.
«Дуже багато боєприпасів, які розліталися навколо. Поки не можемо говорити про точну оцінку ситуації», — сказав голова ОДА.
Наразі проходить обстеження і розмінування територій.
Валерій Коровій припустив, що 28 вересня на «ті території, на які дозволять військові, цивільне населення зможе повертатись».
Як відомо, станом на ранок 28 вересня вибухи в Калинівці майже припинилися, але боєприпаси ще тліють.
За словами голови ДСНС Миколи Чечоткіна, якщо вибухи боєприпасів на військових складах припиняться, то вже 28 вересня пожежу в місті Калинівка Вінницької області локалізують.